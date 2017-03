Tyrkisk minister holdt tilbake av nederlandsk politi i Rotterdam

Familie- og sosialminister Fatma Kaye ble ifølge nederlandske medier stanset av politiet da hun forsøkte å komme inn på det tyrkiske konsulatet i Rotterdam.

Tidligere på kvelden ble hun ifølge tyrkisk TV stanset av grensepolitiet idet hun krysset grensen fra Tyskland i bil lørdag.

Kort tid etter at nyheten var kjent, kunngjorde det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara at den nederlandske ambassadøren til Tyrkia ikke får vende tilbake til Tyrkia med det første. Ambassadøren er for tiden på reise utenfor Tyrkia.

Kaye var i Tyskland for å delta på politiske møter da hun lørdag bestemte seg for å kjøre til Nederland i bil etter at nederlandske myndigheter nektet flyet med hennes regjeringskollega utenriksminister Mevlut Cavusoglu å lande i Rotterdam tidligere samme dag.

Anspent

Situasjonen mellom Nederland og Tyrkia har blitt svært anspent etter at nederlandske myndigheter nektet Cavusoglu å delta på et politisk møte på det tyrkiske konsulatet i Rotterdam.

Bakgrunnen for møtet er den tyrkiske folkeavstemningen i april der det skal stemmes over om president Recep Tayyip Erdogan skal få utvidet makt.

Tyrkia har truet med sanksjoner mot Nederland, og president Erdogan har kalt nederlenderne for "nazi-levninger og fascister".

Tyrkisk UD kalte tidligere på lørdag Nederlands chargé d'affaires inn på teppet for å overlevere en formell protest mot behandlingen av landets utenriksminister.

Nektet i Tyskland

Tidligere i uka måtte Cavusoglu avlyse et planlagt valgmøte i Hamburg, noe som fra tysk hold ble begrunnet med dårlig brannsikkerhet i lokalet der møtet skulle finne sted.

Forrige uke avlyste lokale myndigheter i Tyskland flere andre lignende møter. Også her var den offisielle begrunnelsen hensynet til sikkerhet og kapasitet.

Også i Østerrike og Sveits har myndighetene satt ned foten for tyrkiske statsråder som ville holde politiske møter.

