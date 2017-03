Sammenstøt under demonstrasjon i Napoli

Lega Nord holdt lørdag et stort valgmøte i Napoli, som ligger sør i Italia. Flere titalls demonstranter hadde møtt opp for å protestere mot partiet og hadde bannere med tekst som "Napoli vil ikke ha dere her".

Demonstrasjonen utartet, og politiet grep inn for å stanse demonstrantene, som begynte å kaste flasker, steiner og molotovcocktails mot politiet.

Politiet svarte med tåregass og vannkanoner for å spre demonstrantene.

Lega Nord har base i det langt mer velstående Nord-Italia og har lenge kommet med hard kritikk av regjeringen i Roma og hvordan den støtter det langt fattigere sør med subsidier.

De siste årene har imidlertid Lega Nord gjort flere framstøt for å innynde seg i sør, blant annet med sin sterke antiinnvandringspolitikk.

