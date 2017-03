Ny tyrkisk minister vil reise til Nederland

Det melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu lørdag.

Ifølge nyhetsbyrået vil familie- og sosialminister Fatma Kaya, som for tiden er i Tyskland for å delta på møter, reise til Rotterdam som svar på at nederlandske myndigheter lørdag nektet utenriksminister Mevlut Cavusoglu landingstillatelse.

Kaya vil ta seg til Nederland på land og ikke med fly.

Utspillet er det siste i ordkrigen mellom Nederland og Tyrkia etter at nederlandske myndigheter nektet Cavusoglu å delta på et politisk møte på det tyrkiske konsulatet i Rotterdam.

Bakgrunnen for møtet er den tyrkiske folkeavstemningen i april der det skal stemmes over om president Recep Tayyip Erdogan skal få utvidet makt.

(©NTB)