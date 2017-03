Nederlands ambassade i Tyrkia stengt

Også ambassadørens residens i Ankara er stengt av samme grunn, melder Reuters.

Tyrkisk UD har også kunngjort at den nederlandske ambassadøren, som for tiden er på reise utenfor Tyrkia, ikke lenger er velkommen tilbake til landet.

– Vi vil at ambassadøren, som for tiden er bortreist, ikke vender tilbake til sin post på en stund, skriver det tyrkiske utenriksdepartementet i en uttalelse lørdag kveld.

Bakgrunnen er striden som har oppstått mellom de to landene etter at den tyrkiske utenriksministeren ikke fikk lande i Nederland lørdag. Senere på kvelden kjørte den tyrkiske familieministeren i bil fra Tyskland til Rotterdam, der hun ble holdt tilbake av politiet da hun forsøkte å ta seg inn i det tyrkiske konsulatet i byen der det skulle holdes et politisk møte.

