Muhammad Ali jr stanset på flyplass igjen

Muhammad Ali Jr. hadde vært i Washington for å snakke med jurister om at han 7. februar ble stanset og avhørt i to timer på en flyplass i Florida og spurt om han var muslim. Den gangen kom han inn fra Jamaica. Han ble blant annet spurt gjentatte ganger om han er muslim og hvor han hadde sitt arabiskklingende navn fra.

På vei hjem fra Washington til Florida ble han fredag igjen stanset. På flyplassen i Washington, før han skulle ombord på flyet til Fort Lauderdale, ble han holdt igjen i 20 minutter. Familiens advokat Chris Mancini sier at han måtte ringe innenriksdepartementet og få klarering før Ali fikk gå ombord.

44 år gamle Muhammad Ali Jr. ble født i Philadelphia og har amerikansk pass. Han var i Washington med sin mor Khalilah Camacho-Ali, bokselegendens andre kone, fredag. Hun møter de samme utfordringene, men har raskt fått gå videre når hun viser fram bilde av seg selv sammen med bokselegenden.

