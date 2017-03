Motstanderne vil ha Park arrestert

Fredag avgjorde grunnlovsdomstolen i landet at Park skal avsettes og nyvalg må avholdes innen 60 dager.

Avgjørelsen skapte store demonstrasjoner der minst tre personer er omkommet i folkemengdene og i sammenstøt mellom Parks motstandere og tilhengere. Sør-Koreas politi forbereder seg på nye store konfrontasjoner etter at flere grupperinger har varslet nye protester lørdag. Sentrumspolitiet i hovedstaden Seoul har satt inn 20.000 politifolk og plassert ut hundrevis av busser som blokkerer gatene.

–Vi krever at Park Geun-hye pågripes, og at den fungerende presidenten Hwang Kyo-ahn går av, sier Choi In-sook, talsperson for Parks motstandere, til Reuters.

Statsminister Hwang tok over oppgavene til Park da Sør-Koreas nasjonalforsamling stemte for å stille Park for riksrett i desember.

Park har som president nektet å la seg avhøre om korrupsjonsanklagene mot henne, med henvisning til at sittende president har immunitet. Den immuniteten har hun ikke lenger, men det er ikke kjent når påtalemyndigheten vil kalle henne inn til avhør.

Hun har heller ikke flyttet ut av presidentboligen, men rådgiverne hennes skal være i gang med flytteprosessen tilbake til residensen hennes i Seoul. Park har ennå ikke kommentert avsettelsen. Hennes advokat, Seo Seok-gu, har tidligere sammenlignet prosessen mot Park med Jesu korsfestelse, beskrevet dommen mot henne som tragisk og kalt grunnlovsdomstolen for en "kengurudomstol".

