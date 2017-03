Modi styrket etter delstatsvalg i India

Lørdag var det valg i fem indiske delstater, og BJP vant i fire av dem. Størst var seieren i Uttar Pradesh, som med sine 200 millioner innbyggere er landets mest folkerike.

Da nesten alle stemmer var telt opp, hadde BJP sikret seg 312 av 403 seter i delstatsforsamlingen. Det er den største seieren BJP har fått i delstaten siden 1977.

Også i delstatene Goa, Uttarkhand og Manipur vant BJP med solid margin.

– Dette er et historisk mandat til BJP fra folket, sa partileder Amit Shah på en pressekonferanse i New Delhi lørdag.

– Dette vil sende indisk politikk i en ny retning, la han til.

Opposisjonspartiet Kongresspartiet, som ledes av Sonia Gandhi, kapret seieren kun i delstaten Punjab.

BJP-leder Shah hevdet at lørdagens valgresultat viser at "tiden er over for dynasti-politikk".

– Folk har akseptert at politikk må utføres av handling, ikke av familiebånd, sa han.

Sonia Gandhi er enken til tidligere statsminister Rajiv Gandhi, som var sønn av tidligere statsminister Indira Gandhi og barnebarn av tidligere statsminister Jawaharlal Nehru.

