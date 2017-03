Minst 46 drept av bomber i Damaskus

Ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) eksploderte de to bombene i gamlebyen i Damaskus.

Den første bomben eksploderte da en buss passerte, og omtrent samtidig sprengte en selvmordsbomber seg i lufta i det samme området, tett ved den kjente Bab al-Saghir-gravplassen som årlig besøkes av sjiamuslimske pilegrimer fra hele verden.

En talsmann for irakiske myndigheter sier at foreløpige opplysninger tyder på at 40 irakiske statsborgere ble drept, mens rundt 120 andre irakere ble såret i bombeeksplosjonene.

Det syriske nyhetsbyrået SANA bekrefter at "to bomber plassert av terrorister eksploderte nær Bab a-Saghir-gravplassen i Bab Musalla" og melder om "døde og sårede".

(©NTB)