Japan minnes dobbelttragedien 

Mer enn 18.500 mennesker omkom som følge av jordskjelvet og etterulykkene det førte med seg. Fremdeles har 123.000 av de som ble evakuert ikke kunnet vende hjem, mange bor i trang, midlertidige boliger.

Lørdag avholdes minneseremonier over hele landet. Klokka 14:46 lokal tid var det et minutts stillhet over hele Japan, på nøyaktig samme tidspunkt på døgnet som jordskjelvet med en styrke på 9, traff landet for seks år siden.

Da en tsunami fosset innover kysten senere på dagen ble atomkraftverket i Fukushima rammet. Kjølesystemene til tre av reaktorene ble slått ut og reaktorkjernene smeltet ned, noe som førte til radioaktive utslipp. Radioaktiviteten i atomkraftverket er nå rekordhøy, men det er ikke meldt om utslipp.

Det vil ta opptil 40 år å sette atomkraftverket i full stand igjen.

(©NTB)