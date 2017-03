Italiensk mafiaboss på rømmen tatt i Mexico

Ifølge en pressemelding fra mexicanske myndigheter fredag er Perrone allerede sendt til Italia, uten de formelle utleveringsprosedyrene, fordi han oppholdt seg ulovlig i landet og dermed kunne sendes ut. Avisen El Sol del Tampico gjengir bilde av den arresterte Perrone og skriver at han har vært på lista over Italias ti mest ettersøkte personer.

Perrone har vært ettersøkt av Interpol for narkotikahandel, primært kokain, og er dømt for dette i Italia. 64-åringen ble arrestert nordøst i Mexico, i byen Madero, beryktet for organiserte, kriminelle grupper som Los Zetas og Gulf-kartellet. Han hadde falsk id på seg da han ble tatt.

Pågripelsen er resultat av det som betegnes som en utmattende etterforskning i samarbeid med italienske myndigheter. I Napoli skal Perrone begynne soning av straffen sin: Fengsel i 20 år, 11 måneder og åtte dager.

(©NTB)