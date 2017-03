Irakisk milits hevder å ha funnet massegrav med IS-ofre

Massegraven skal være funnet nær Badush-fengselet og inneholder ifølge den sjiamuslimske militsen ofre som er likvidert av den ytterliggående islamistgruppa IS.

IS anklages for å ha drept opptil 600 mennesker etter å ha tatt kontroll over fengselet i 2014, og de skal også ha holdt flere hundre kidnappede yazidi-kvinner i fengselet.

Hashed al-Shaabi er en paraplygruppe som samler flere regjeringsvennlige militsgrupper, de fleste av dem sjiamuslimske og Iran-støttede.

Human Rights Watch har tidligere rapportert at IS-soldater skjøt og drepte opptil 600 innsatte da de tok kontroll over Badush-fengselet 10. juni 2014.

