Irak: Ingen tegn til kjemiske våpen i Mosul

Røde Kors har rapportert at sju personer, inkludert fem barn, har blitt innlagt tidligere i mars nær Mosul med skader etter å ha blitt eksponert for kjemiske våpen. FN-ambassadør Mohamed Alhakim videreformidlet fredag informasjon fra myndighetene i Bagdad til FNs sikkerhetsråd om saken:

– Det foreligger ikke konkrete beviser for at Daesh har brukt kjemiske våpen, sa Alhakim til pressen før møtet. Daesh er en arabisk betegnelse for IS.

Etter møtet, som gikk for lukkede dører i Sikkerhetsrådet, sa britiske Matthew Rycroft at de irakiske undersøkelsene er ufullstendige og at sikkerhetsrådet uttrykte sin bekymring overfor Irak.

Forsvarsdepartementet i USA har tidligere sagt at IS utvikler primitive, kjemiske våpen, som sennepsgass, ved universitetet i Mosul. Alhakim sier Irak har vært i kontakt med Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) i Haag, som kan sende en ekspertgruppe til landet om det er mistanke om angrep med giftige, kjemiske substanser.

