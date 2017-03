– IS løslater fanger i Mosul

Løslatelsen skal ha skjedd fredag og tolkes som et tegn på at IS er under hardt press av den amerikanskstøttede irakiske offensiven.

Offensiven begynte i oktober, og i januar fikk irakiske styrker kontroll over Øst-Mosul. Men IS kontrollerer fortsatt store deler av Vest-Mosul. Byen deles i to av elven Tigris.

Blant fangene som har blitt fengslet og som nå skal være løslatt, er folk som har blitt tatt av IS for å røyke sigaretter, noe ekstremistgruppa hadde lagt ned forbudt mot. Også personer som har hatt mobiltelefoner på seg, har blitt kastet i fengsel fordi IS hadde lagt ned forbudt mot å kommunisere med omverdenen.

En av fangene som nå er løslatt, forteller ifølge Reuters at to IS-krigere kom og hentet ham og flere andre fanger i kjelleren som de satt i. Gruppen fikk bind for øynene og ble kjørt vekk i en buss.

– Etter å ha kjørt en stund stoppet vi, og de ba oss ta av oss bindene for øynene. Så sa de at vi skulle gå og at vi var frie, forteller mannen.

En annen innbygger i Mosul forteller ifølge Reuters at broren hans plutselig dukket opp i huset hans fredag etter å ha vært fengslet i en måned for å ha hatt en mobiltelefon.

IS har mistet kontrollen over det fleste byene som de erobret i 2014 og 2015.

