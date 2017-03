USA og Japan trente sammen i Østkinahavet

Øvelsen ble gjennomført like etter at Nord-Korea testet ballistiske raketter, hvorav tre landet provoserende nært Japan, et land som USA i henhold til en felles sikkerhetsavtale har plikt til å forsvare.

Ifølge japanske medier skulle øvelsen fungere som en advarsel mot Nord-Korea etter at regimet i Pyongyang meldte at rakettutskytingen var et forsøk på å teste ut et angrep på amerikanske baser i Japan.

Samtidig som Japan og USA har hatt en felles militærøvelse i Østkinahavet, har amerikanske og sørkoreanske styrker gjennomført sin årlige felles militærøvelse i Sør-Korea.

Øvelsen i Østkinahavet betyr også at de to landene kunne vise muskler overfor Kina, som ligger i konflikt med Japan om territorialrettighetene til en rekke ubebodde små øyer i de aktuelle havområdene.

Kinesiske fartøy har flere ganger blitt observert i nærheten av Senkakuøyene, som har vært under japansk administrasjon siden japanske myndigheter kjøpte en større del av den ubefolkede øygruppen fra en privat japansk eier i september 2012.

Både Kina og Taiwan krever også kontroll over øyene, som også er kjent som Diaoyuøyene.

USA har forsikret Japan om at øygruppen omfattes av de to landenes sikkerhetsavtale, det vil si at USA vil forsvare dem hvis de blir angrepet av en annen makt.

