Trettenåring mistenkt for å ha drept jevnaldrende i Sverige

Svensk politi jobbet fredag fortsatt med tekniske undersøkelser og forsøker samtidig å klargjøre motivet bak ugjerningen.

Politiet kan ikke bekrefte om gutten ble knivstukket, og fordi de involverte er såpass unge, vil politiet fortsatt være tilbakeholdne med opplysninger.

I den lille kommunen Olofström sørøst i Sverige vaiet flaggene på halv stang fredag. Det skulle også holdes ett minutts stillhet til minne om den døde gutten.

– Dette påvirker hele samfunnet. Mange er sjokkerte og triste i dag, sier leder for kommunestyret Sara Rudolfsson.

Den mistenkte gutten var fredag formiddag ennå ikke avhørt, men det kommer til å skje i løpet av kort tid, opplyste politiet på en pressekonferanse.

Aftonbladet skriver at guttene gikk på samme skole og på samme klassetrinn. Der begynte dagen med at elevene og lærere snakket sammen om det som har skjedd. Politiet var også til stede på skolen for å støtte elever og lærere.

Fungerende rådmann Kjell-Åke Hansson opplyser at hele kommunenes ledelse vil delta på et krisemøte sammen med representanter for sosiale myndigheter og skolen.

De to guttene ble funnet skadd utendørs i et skogholt ved 16-tiden torsdag. Den ene døde senere på sykehus, men den andre fikk behandling på stedet, hvorpå han ble pågrepet. Deretter ble han overlatt til sosiale myndigheter.

(©NTB)