Svær farao-statue funnet i Kairo

Statuen er mer enn 3.000 år gammel. Statuens hode ble løftet ut av leirgrunnen torsdag. Det er åtte meter høyt. Resten av statuen, som veier rundt 7 tonn, skal løftes opp mandag.

Det enorme hodet er utformet i samme stil som Ramses II pleide å bli avbildet.

– Jeg kan bekrefte at det dreier seg om Ramses og ikke noen av de andre gamle kongene, sier den berømte arkeologen Zahi Hawass, som har vært minister for oldtidssaker og fortidsminner i Egypt.

Tempelruiner

Det var et tysk-egyptisk arkeologiteam som fant statuen. Det ble også funnet deler av en annen statue på det samme stedet, i arbeiderklassebydelen al-Matariya øst i Kairo. Dette var tidligere samme sted der den gamle byen Heliopolis lå, og hvor det fra før er funnet ruiner av et tempel dedikert til Ramses II.

Nåværende antikvitetsminister Khaled el-Enany sier også at statuen som nå er funnet, er av Ramses II.

Deler av statuen skal sendes til et museum i utkanten av Kairo der den skal restaureres, legger el-Enany til.

Mange gjenstander

– Statuen er et imponerende funn i et område som trolig inneholder massevis av flere gjenstander under bakken, sier egyptolog Khaled Nabil Osman.

– Dette var det gamle Egypts viktigste kulturelle sted, og det er også omtalt i Bibelen. Den triste nyheten er at hele området må ryddes opp. Kloakksystemer og markedet må fjernes for å få tilgang til alt, sier Osman videre.

Ramses II hersket over Egypt for over 3.000 år siden. Det finnes store statuer av ham i Luxor. Det mest berømte monumentet står i Abu Simbel, nær Sudan.

