Sju omkom i helikopterstyrt i Istanbul

Helikopteret fraktet sju personer, blant dem fire russiske passasjerer, en tyrkisk passasjer og to flygere, da ulykken skjedde. Alle sju mistet livet, opplyste Istanbuls guvernør Vasip Sahin til det statlige nyhetsbyrået Anadolu fredag.

Ulykkesårsaken er ukjent, og saken blir nå gransket, opplyser Sahin. Tyrkiske medier mener den tette tåken kan ha vært medvirkende årsak.

Det privateide helikopteret var av typen Sikorsky S-76 og var eid av et tyrkisk konsern. Det hadde tatt av fra Atatürk-flyplassen da det krasjet i et fjernsynstårn i bydelen Buyukcekmece. Helikopterdeler lå strødd langs motorveien og på et grøntområde ved siden av.

Drosjesjåføren Fikret Karatekin, som ble vitne til ulykken, forteller til CNN-Turk at helikopteret krasjet inn i tårnet før det styrtet ned på motorveien.

– Det traff tårnet, begynte å spinne rundt og krasjet, sier han.

(©NTB)