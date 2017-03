Sør-Koreas skandalebefengte president taus etter avsettelsen

Den konservative presidenten ble stilt for riksrett i desember etter å ha blitt anklaget for korrupsjon, og fredag kom avgjørelsen fra forfatningsdomstolen: Hun må fratre stillingen permanent, og Sør-Korea må avholde valg innen to måneder for å finne Parks etterfølger.

Den enstemmige avgjørelsen er historisk. For første gang avsettes en demokratisk valgt leder i Sør-Korea. Strippet for presidenttittelen kan Park nå stilles for retten for lovbruddene hun beskyldes for.

Følelsesladd protest

Like etter avgjørelsen brøt det ut voldsomme protester mot avgjørelsen i hovedstaden Seoul.

– Vi aksepterer ikke denne beslutningen. Vi vil ta til gatene og kjempe til siste slutt, sier en av demonstrantene, Chi Bong-An (60).

Andre anklager Parks kritikere og venstrefløyen for å stå i ledtog med det nordkoreanske regimet, som Park har ført en hard linje mot.

To personer omkom under de voldsomme demonstrasjonene. Den ene ble truffet av en høyttaler som falt fra taket på en bil, ifølge nyhetsbyrået Yonhap. Det er ikke kommet opplysninger om hva som forårsaket det andre dødsfallet.

Samtidig ble avsettelsen feiret av Parks motstandere, de fleste langt yngre enn hennes tilhengere.

– Dette er en seier for demokratiet, sier den 27 år gamle studenten Ahn Yo-wool mens tårene trillet.

Nær venninne fengslet

Skandalen involverer Parks nære venninne Choi Soon-sil, som er varetektsfengslet, siktet for å ha utnyttet vennskapet til presidenten for å berike seg selv. Blant annet skal hun ha presset store selskaper, deriblant Samsung, til å gi om lag 500 millioner kroner til et fond som hun selv styrte og brukte til egne formål.

Park skal også ha latt venninnen bestemme hvem som skulle fylle viktige stillinger i regjeringen og gitt henne tilgang til hemmeligstemplede dokumenter. Mange mener at samrøret har vært så omfattende at det er Choi som i realiteten har styrt landet siden Park ble president i 2012.

Flytter ikke fredag

I fredagens avgjørelse fastslår de åtte dommerne at Park har misbrukt sin stilling som president til Chois fordel. Hun har latt medarbeidere gi sensitive opplysninger videre til Choi og dermed brutt taushetsplikten. Konklusjonen går ut på at hun har brutt grunnloven og sviktet tilliten velgerne hadde gitt henne.

Park har ennå ikke kommentert avgjørelsen, og hun kommer ikke til å gjøre det i løpet av fredagen, opplyser en talsmann. Det er heller ikke klart når hun kommer til å forlate presidentpalasset Blue House.

Folket mot seg

Millioner av sørkoreanere har i lang tid deltatt i ukentlige demonstrasjoner mot Park. Målinger har vist at opptil 80 prosent har støttet riksrettsprosessen.

Samtidig fryktet mange at avgjørelsen vil føre til ytterligere splittelse og politisk polarisering i landet.

USA sier avsettelsen er et internt anliggende og vil forholde seg til den fungerende presidenten, statsminister Hwang Kyo-ahn.

Den som tar over for Park, får flere utfordringer i fanget, inkludert det stadig mer anstrengte forholdet til Nord-Korea og en stagnerende økonomi. Liberaleren Moon Jae-in, som tapte mot Park i valget i 2012, leder på meningsmålingene.