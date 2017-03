Sør-Koreas president Park avsatt for korrupsjon

President Park Geun-hye ble stilt for riksrett i desember etter å ha blitt anklaget for korrupsjon, og fredag kom avgjørelsen fra forfatningsdomstolen: Hun må fratre stillingen permanent, melder nyhetsbyrået Yonhap.

Den historiske avgjørelsen fra de åtte dommerne var enstemmig. Dette er første gang en demokratisk valgt leder i Sør-Korea avsettes siden landet ble demokrati på slutten av 1980-tallet.

Nasjonalforsamlingen stemte for å stille henne for riksrett etter at millioner av koreanere demonstrerte etter at korrupsjonsmistankene ble kjent. Skandalen involverer hennes nære venninne Choi Soon-sil, som sammen med Park skal ha presset store selskaper, blant annet Samsung, til å betale enorme summer i bestikkelser til stiftelser Choi kontrollerte.

Sør-Korea må avholde valg innen to måneder for å finne Parks etterfølger.