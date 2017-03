Russland hevder å ha drept over 600 opprørere på én uke i Syria

Generaloberst Sergej Rudskoj opplyste fredag at Russland den siste uken har utført 452 luftangrep til støtte for president Bashar al-Assads kamp mot IS øst for storbyen Aleppo.

I disse angrepene har over 600 opprørere blitt drept. Videre har 16 pansrede kjøretøy samt store mengder pickuper og andre biler blitt ødelagt i de russiske flyangrepene, ifølge Rudskoj.

Han opplyste videre at syriske regjeringsstyrker har erobret 92 byer og landsbyer over et område på 479 kvadratkilometer fra IS i løpet av uken.

(©NTB)