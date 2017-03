Paven vurderer å lempe på sølibat-krav

Det kommer ikke på tale å åpne opp for frivillig sølibat for katolske prester, men paven sier i et intervju med den tyske avisen Die Zeit at han vurderer å ordinere eldre, gifte menn som lever i områder med prestemangel.

Reformvennlige krefter i den katolske kirke har lenge tatt til orde for å ordinere "viri probati", latinsk for menn som beviselig har "god karakter". Slike menn har en tendens til å være eldre, og de er også ofte gift og har voksne barn.

– Vi må tenke over om viri probati er en mulighet. Vi må i så fall også bestemme oss for hvilke oppgaver de kan settes til, for eksempel i isolerte områder, sier paven i intervjuet.

– Frivillig sølibat bli ofte diskutert i denne sammenheng, særlig i områder med prestemangel. Men frivillig sølibat er ikke løsningen, understreker pave Frans.

