Nye omfattende skader på australsk korallrev

I den første inspeksjonen som er foretatt fra luften i år ble det konstatert skadde eller døende koraller fra nord for Ingham til området utenfor Cairns i Queensland, en strekning på nær 25 mil.

– I år er det oppdaget mer koralldød i den midterste delen av revet, som unngikk alvorlige skader fjor, heter det i en uttalelse fra Great Barrier Reef Marine Park Authority.

Større enn Italia

David Wachenfield, som har ansvaret hos havparkoppsynet for å redusere skadene på barriererevet, sier at omfanget av skadene avhenger av været lokalt de nærmeste dagene.

– Først og fremst vil ikke all den skadde korallen dø. Som vi så i fjor, kan skader og dødelighet variere mye i havparken på 344.000 kvadratkilometer – et område større enn Italia, sier han.

Dette er første gang det gigantiske revet ikke har hatt et par år på seg til å hente seg inn igjen mellom hver skadesesong. Ifølge forskerne tar det normalt fem år for et rev å komme fullt tilbake etter å ha blitt rammet en gang.

Ukjent farvann

– Vi har observert at motstandsdyktigheten til å tåle påkjenninger hos disse korallene er svekket. Vi beveger oss nå inn i ukjent farvann, sier Neal Cantin i det australske havforskningsinstituttet.

Cantin legger til at koralldøden er en kraftig advarsel om at det må gjøres mer for å bremse den globale drivhuseffekten.

I fjor steg temperaturene i området med opp til 4 grader celsius i flere uker, noe som førte til skader på 90 prosent av revet, den verste naturskaden på Great Barrier Reef i manns minne.

