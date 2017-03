Nigerias president har vendt hjem, men er fortsatt syk

Buhari har ikke opplyst hva han lider av, men fortalte under en pressekonferanse fredag at han har fått blodoverføringer under det og at han aldri noensinne har vært så syk.

– Jeg føler meg mye bedre nå, understreket han.

Buhari, som er 74 år gammel og overtok som president i mai 2015, medgir at helsen ikke er på topp og at visepresident Yemi Osinbajo derfor fortsetter i hans sted som statsoverhode i Afrikas mest folkerike land noen dager til.

Ifølge talsmannen Femi Adesina vil Buhari imidlertid orientere nasjonalforsamlingen mandag, om at han formelt overtar som president igjen.

Presidentens plutselige sykefravær har skapt bekymring for håndteringen av Nigerias mange kriser, som kampen mot den ytterliggående islamistgruppa Boko Haram, som i lang tid har terrorisert sivilbefolkningen nordøst i landet med selvmordsangrep, bortføringer og plyndringer.

Nigerias valgkommisjon opplyste fredag at det skal holdes presidentvalg 16. februar 2019, samt lokalvalg og regionalvalg to uker senere, 2. mars 2019.

(©NTB)