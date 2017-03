Malaysia bekrefter Kim Jong-nams identitet

– Vi har nå fått slått fast at Kim Chol er Kim Jong-nam, sa Malaysias politisjef Khalid Abu Bakar på en pressekonferanse fredag.

Han nektet å oppgi detaljer om hvordan politiet har klart å få bekreftet identiteten. Tidligere har politiet i Malaysia sagt at det må ha tilgang på DNA fra familiemedlemmer.

Kim Chol er navnet som Kim Jong-nam brukte i reisedokumentet han kom til Malaysia med, et navn han har brukt også tidligere på utenlandsreiser.

Nordkoreanske myndigheter har ennå ikke vedkjent seg at det er landets leders halvbror som er drept, og har kritisert etterforskningen i Malaysia som partisk og som et forsøk på å sverte det nordkoreanske regimet ved å skylde på at det sto bak drapet. 45-åringen døde sannsynligvis som følge av hjerteproblemer, har Nord-Korea uttalt.

Kim Jong-nam har i mange år bodd i eksil i Kina sammen med sin familie. Han ble drept med nervegiften VX av to kvinner på flyplassen i Kuala Lumpur mens han ventet på en flygning til den kinesiske autonome regionen Macau 13. februar.

De to kvinnene, fra Indonesia og Vietnam, er pågrepet og siktet for å ha gjennomført drapet. Malaysisk politi leter etter flere nordkoreanere som de mener kan knyttes til saken, og Nord-Koreas ambassadør har blitt utvist fra Malaysia.

(©NTB)