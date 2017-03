London tror ny skotsk folkeavstemning vil være "uunngåelig"

– Det ser ut til å være uunngåelig. Jeg tror ikke vi på noen måte kan hindre en avstemning fra å finne sted, sier en minister som jobber tett på diskusjonene til Financial Times.

En annen person som er orientert om hvordan Downing Street stiller seg til saken, sier: "Debatten kommer bare til å handle om datoen".

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon svarte torsdag på spørsmål fra BBC at en avstemning kan finne sted i løpet av høsten 2018.

– Jeg antar at når man klarere kan se konturene av Storbritannias avtale for å melde seg ut av EU, vil det i dette tidsvinduet gi mening for Skottland å velge hvilken vei vi vil følge videre, sa Sturgeon.

Men en person med nære forbindelser til det skotske regjeringskontoret avviser fredag overfor Financial Times at en avstemning vil være uunngåelig. Vedkommende mener Sturgeon også holder muligheten åpen for å la være å gjennomføre ny avstemning.

Samtidig sier personer nær May at regjeringen i London kan komme til å gjøre det den kan for å hindre Skottland i å få satt en avstemning ut i livet til etter at Storbritannia har meldt seg ut av EU. Det vil si etter mai 2019, og det kan gjøre det vanskeligere for Skottland å løsrive seg fra Storbritannia.

