Kurderne hevder Raqqa står for fall

Syrias demokratiske styrker (SDF), som i hovedsak består av den kurdiske YPG-militsen, leder an i offensiven mot Raqqa, som har vært kontrollert av den ytterliggående islamistgruppa IS siden januar 2014.

SDF støttes av den internasjonale koalisjonen mot IS, og USA besluttet nylig å sende ytterligere 400 soldater til Syria for å ta del i offensiven. USA har fra før 500 soldater i området og har også sendt et rakettbatteri dit.

– Vi har nok styrker til å kunne frigjøre Raqqa med hjelp fra koalisjonen, sier SDFs talskvinne Cihan Sheikh Ehmed.

Advarsel

SDFs påstand om at de nå har samlet nok styrker til å kunne nedkjempe IS i Raqqa, er en klar advarsel til Tyrkia og til rivaliserende tyrkisk-støttede opprørere i området, som frykter kurdisk dominans i Nord-Syria.

Budskapet er neppe populært i Ankara, som ser på YPG-militsen som den kurdiske PKK-geriljaens forlengede arm og som har satt begge de to gruppene på sin liste over terroristorganisasjoner.

Tyrkiske angrep

Tyrkiske regjeringssoldater og de tyrkisk-støttede opprørerne hevdet fredag å ha drept eller nøytralisert 71 kurdiske militssoldater i Nord-Syria den siste uka.

Tyrkia legger ikke skjul på at de foruten å kjempe mot IS i nabolandet, også er der for å hindre YPG-militsen i å ta kontroll over grenseområdene.

De tyrkiske regjeringsstyrkene hevder å ha drept 2.647 IS-soldater og 425 kurdiske militssoldater siden de rykket inn i nabolandet i august i fjor.

De tyrkiske styrkene hevder videre å kontrollere et over 2.000 kvadratkilometer stort område i det nordlige Syria.

Russiske flyangrep

Russland, som kjemper på president Bashar al-Assads side i krigen, hevder på sin side å ha drept over 600 opprørere i flyangrep den siste uka.

General Sergej Rudskoj opplyste fredag at Russland den siste uken har utført 452 luftangrep i Syria, de fleste av dem øst for storbyen Aleppo.

Rudskoj hevdet videre at syriske regjeringsstyrker og deres allierte har erobret 92 byer og landsbyer fra opprørerne den siste uka.

