Juncker håper britene vil ombestemme seg 

– Jeg liker ikke brexit, for jeg ville foretrukket å være i samme båt som britene. Jeg håper dagen vil komme da britene kommer om bord igjen, sier Juncker.

Han forteller samtidig at brexit ser ut til å ha hatt en uventet effekt på en del andre medlemsland i EU på den måten at det har fått dem til å arbeide enda mer innbitt for å få EU-prosjektet til å fungere.

– Jeg er lei meg for brexit, men det er ikke slutten. EU kommer til å gå videre, sier han.

