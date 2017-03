Japan henter hjem styrke fra Sør-Sudan

Statsminister Shinzo Abe sa fredag at Japan ikke kommer til å fornye det fredsbevarende oppdraget når den nåværende rotasjonen avsluttes i mai.

Den nåværende utsendte gruppen består av et mannskap på 350 som ble sendt til Sør-Sudan i november for å arbeide med oppbygging av infrastruktur, i all hovedsak veibygging. Dette var det første teamet som Japan sendte ut med utvidet mandat til å bruke makt ved behov for å beskytte sivile og FN-personell.

Japans bruk av militærmakt er begrenset som følge av grunnloven som ble innført etter andre verdenskrig.

Sør-Sudan ble selvstendig nasjon i 2011 etter 22 år med borgerkrig mot Sudan som endte med en fredsavtale i 2005. Norge var en viktig brikke i arbeidet med å få på plass avtalen. Siden har Sør-Sudan vært preget av langvarig maktkamp og voldelig konflikt. I 2013 brøt det ut en borgerkrig som har kostet titusenvis av mennesker livet og drevet 1,5 millioner på flukt.

