Folkelig makt felte Park i Sør-Korea

Fredagens enstemmige avgjørelse i grunnlovsdomstolen er historisk. For første gang avsettes en demokratisk valgt leder i Sør-Korea. Strippet for presidenttittelen kan Park nå stilles for retten for lovbruddene hun beskyldes for: Maktmisbruk og korrupsjon i forbindelse med at hun skal ha latt seg utnytte av venninnen Choi Soon-sil, som selv er siktet for å ha brukt Parks posisjon til å presse selskaper for enorme summer.

Blant selskapene er Samsung, som anklages for å ha betalt bestikkelser til Choi for å påvirke regjeringen. Skandalen har ført til at selskapets toppsjef er varetektsfengslet og tiltalt for korrupsjon.

– Modent demokrati

At måneder med fredelige demonstrasjoner endte med riksrett og avsettelse i et land som Sør-Korea vekker oppsikt. Tidligere har sørkoreanerne vært vant til at de rike og mektige gjør som de vil uansett.

– Det fredelige maktskiftet i Sør-Korea viser at landet er blitt et mer eller mindre modent demokrati. Det inspirerer både russere og kinesere, sier professor i koreanske og østasiatiske studier ved Universitetet i Oslo, Vladimir Tikhonov, til NTB.

Han viser til at avsettelsen av Park har foregått fredelig og i henhold til loven, og at de folkelige protestene har vært "utrolig fredelige".

– Med dette får vi se hvordan et virkelig demokrati ser ut. Dette er en inspirasjon for russere, kinesere og mange andre, sier Tikhonov, som selv har russisk bakgrunn.

30 skadd i uro

Mens tusenvis av unge sørkoreanere brøt ut i jubel da det var klart at Park var avsatt, reagerte andre med sinne og sjokk. Utenfor grunnlovsdomstolen støtte demonstranter, mange av dem godt voksne, sammen med opprørspoliti. Om lag 30 demonstranter og politifolk ble skadd, mens to personer oppgis å ha dødd under uroen. Den ene skal ha blitt truffet av en høyttaler.

Demonstrantene anklager Parks motstandere for å stå i ledtog med det nordkoreanske regimet, som Park har ført en hard linje mot.

– Vi aksepterer ikke denne beslutningen. Vi vil demonstrere og kjempe til siste slutt, sier en av dem, Chi Bong-an (60), til nyhetsbyrået AFP.

Raketter splitter

Sør-Korea er fortsatt et dypt splittet land, både politisk og sosialt. Landet befinner seg mellom to geopolitiske poler: USA og Kina. Ett av de vanskeligste spørsmålene framover vil handle om det amerikanske rakettforsvarssystemet THAAD, som nylig ble utplassert i landet, ifølge Tikhonov.

– Kina krever at rakettsystemet fjernes, og mange i det sørkoreanske samfunnet ønsker det. Men samtidig er militæret solidarisk med USA. Dette er et spørsmål som vil skape stor politisk strid framover, og det er svært vanskelig å løse ettersom det gjelder det store politiske spillet om Koreahalvøya, sier han.

Flytter ikke fredag

Grunnlovsdomstolen har også besluttet at Sør-Korea må avholde valg innen to måneder for å finne Parks etterfølger. Den som tar over for Park, får flere utfordringer i fanget, deriblant det stadig mer anstrengte forholdet til Nord-Korea og en stagnerende økonomi.

Liberaleren Moon Jae-in, som tapte mot Park i valget i 2012, leder på meningsmålingene. Vinner han, kan det være duket for en langt mildere Nord-Korea-politikk.

Park har ennå ikke kommentert avsettelsen, og hun kommer ikke til å gjøre det i løpet av fredagen, opplyser en talsmann. Det er heller ikke klart når hun kommer til å forlate presidentpalasset Det blå huset.