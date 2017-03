Avviser at Trump visste om Flynns lobbyvirksomhet 

Trump var ikke informert om at Flynn hadde drevet lobbyvirksomhet for en utenlandsk aktør, sa Spicer på en pressebrifing i Det hvite hus fredag.

Tidligere samme dag hevdet flere kilder i Det hvite hus at Trumps overgangsteam visste at Michael Flynn var betalt lobbyist da han fikk jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Torsdag sa Spicer at Trump var "helt ukjent" med at Flynn drev betalt lobbyvirksomhet for et selskap med bånd til tyrkiske myndigheter da han i januar utpekte ham til nasjonal sikkerhetsrådgiver. Og det gjentok han altså fredag.

Flynn fikk sparken etter få uker som nasjonal sikkerhetsrådgiver, men det var etter avsløringer om at han hadde løyet om sin kontakt med Russlands USA-ambassadør Sergej Kisljak.

Tirsdag registrerte Flynn seg som såkalt utenlandsk agent hos justisdepartementet i Washington og bekreftet da å ha tjent drøyt 4,5 millioner kroner som lobbyist for selskapet Inovo BV.

Flynn opplyste samtidig at han hadde møter med Tyrkias utenriksminister og andre representanter som et ledd i oppdraget.

(©NTB)