34 døde etter dødsbrann i Guatemala, flere kjemper for livet

Myndighetene har igangsatt etterforskning av brannen på institusjonen Hogar Seguro Virgen de la Asunción og omstendighetene rundt. UNICEF har også vært på banen og krever en gransking.

Brannen skal ha startet da det ble satt fyr på madrassene i en av sovesalene i fortsettelsen av et opprør tirsdag. Hjemmet har lenge vært plaget av uro, og med masseflukt etter anklager om at ansatte og eldre tenåringer hadde utsatt barna for seksuelle overgrep og annen dårlig behandling. Det bor minst 300 flere barn der enn de 500 institusjonen er bygget for. Flere er over 18 år, selv om hjemmet er for barn mellom 14 og 17 år.

Etter brannen ble 19 jenter funnet døde. Ytterligere 15 har senere dødd på sykehus av skadene de pådro seg. Rundt 20 kjemper ennå for livet med store brannskader.

"Hogar Seguro" betyr "sikkert hjem", og flere opprørte pårørende stiller nå spørsmål ved hvordan et barnehjem kan kalles sikkert etter opplysninger som er kommet fram om forholdene på hjemmet. President Jimmy Morales har erklært tre dager landesorg i landet, men utenfor presidentpalasset har folk lagt dukker på hauger med kull i en demonstrasjon mot det som oppfattes som forsømmelse fra myndighetenes side.

Advokaten Hilda Morales (som ikke er i familie med presidenten) jobber for barns rettigheter og betegner brannen som en massakre. En tidligere ansatt på stedet, Angel Cardenas, sier hjemmet var en tikkende bombe.

De overlevende barna og ungdommene er nå fordelt på andre barnehjem og i fosterhjem rundt om i landet.

