– USA og Japan har felles marineøvelser utenfor Kina

Øvelsen skal ha omfattet japanske marinefartøy og amerikanske hangarskip med følgeskip. Det skriver mediene Sankei Shimbun og Kyodo News, som siterer ikke navngitte japanske og amerikanske kilder.

En talsmann for det japanske forsvarsdepartementet vil ikke kommentere opplysningene.

Japan og Kina strides om territorialrettighetene til en rekke ubebodde små øyer i Østkinahavet. Kinesiske fartøy har flere ganger blitt observert i nærheten av Senkakuøyene, som har vært under japansk administrasjon siden japanske myndigheter kjøpte en større del av den ubefolkede øygruppen fra en privat japansk eier i september 2012.

Både Kina og Taiwan krever også kontroll over øyene, som også er kjent som Diaoyuøyene.

USA har forsikret Japan om at øygruppen omfattes av de to landenes sikkerhetsavtale, det vil si at USA vil forsvare dem hvis de blir angrepet av en annen makt.

