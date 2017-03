Ungarsk politi anklages for å mishandle asylsøkere

Stadig flere av organisasjonens pasienter har opplyst at de er blitt utsatt for vold og brutal og nedverdigende behandling fra ungarske myndigheter langs grensen mellom de to landene, opplyser MSF på sin nettside.

MSF ber ungarske myndigheter iverksette strakstiltak for å få slutt på brutaliteten.

Den ber også EU om å sikre at retten til å søke asyl blir fullt ut respektert.

Leger som er utstasjonert i Serbias hovedstad Beograd, har rapportert om 106 tilfeller av fysisk vold, deriblant slag, hundebitt, pepperspray og andre skader. Minst 22 av ofrene er mindreårige.

Ungarn bygde høsten 2015 et 175 kilometer langt gjerde for å hindre migranter og flyktninger fra å bruke den såkalte Balkan-ruta på vei til rikere land i Nord-Europa.

Denne uken vedtok ungarske myndigheter en ny lov som åpner for at alle migranter og flyktninger kan pågripes og settes i leire som skal opprettes ved den serbiske grensen.

