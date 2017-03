Underhuset diskuterer brexit-lovforslag i neste uke

Det åpnes for at debatten kan fortsette tirsdag og onsdag dersom det er nødvendig, opplyser den britiske regjeringen.

Statsminister Theresa May har satt 31. mars som tidsfrist for å utløse artikkel 50, som starter den formelle utmeldingsprosessen av EU. Innen den tid mener hun at brexit-loven må være ferdig behandlet i Parlamentet.

Regjeringen la fram lovforslaget 26. januar etter at 51,9 prosent av befolkningen i fjor sommer stemte for å melde Storbritannia ut av EU.

Lovforslaget er nå til behandling i Parlamentet, der Overhuset og Underhuset må vedta lovtekster som er identiske. Hvis forslagene er ulike, blir de sendt fram og tilbake mellom de to kamrene inntil de er blitt enige om en lovtekst. Deretter må dronningen undertegne loven for at den skal tre i kraft.

(©NTB)