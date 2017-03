USAs koalisjon anklages for nytt luftangrep mot sivile i Syria

– Luftangrepene rammet landsbyen Al-Matab etter midnatt og ble sannsynligvis utført av koalisjonen, sier Rami Abdulrahman, direktør i eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Den IS-kontrollerte landsbyen ligger nord i Syria, rundt 55 kilometer nordvest for ekstremistgruppas hovedsete Raqqa. Den USA-ledede militæralliansen mot IS støtter en offensiv mot byen, som har vært kontrollert av IS siden 2014.

Offensiven ledes av opprørsalliansen SDF, som domineres av den syriske kurdermilitsen YPG.

Blant de 23 drepte i Matab torsdag, var minst åtte barn og seks kvinner, ifølge SOHR. Landsbyen ligger på en viktig veiforbindelse mellom Raqqa og byen Deir al-Zor, som har vært beleiret av IS siden 2015.

Amerikansk opptrapping

Med amerikansk luftstøtte kuttet SDF-styrker denne forsyningslinjen da de sperret hovedveien tidligere denne uka. Ifølge SOHR rykker SDF nå framover mot IS-kontrollerte Matab.

Amerikanske tjenestemenn opplyste onsdag at et par hundre spesialsoldater er blitt sendt til Syria for å forberede det endelige slaget mot IS i Raqqa. I tillegg har USA sendt et artilleribatteri til Syria, noe som betyr en markant opptrapping for amerikanske bakkestyrker i landet.

Flere hundre drepte

Koalisjonen sa tidligere i mars at de USA-ledede luftangrepene utilsiktet har kostet minst 220 sivile menneskeliv i Syria og Irak. Kritikere og aktivister mener det reelle tallet er mye høyere. Ifølge SOHR har minst 890 mennesker i Syria blitt drept i luftangrep fra koalisjonen siden høsten 2014.

Norge er en del av den USA-ledede koalisjonen mot IS i Syria og Irak, men deltar ikke i luftkrigen mot gruppa.

Over 310.000 mennesker har blitt drept i Syria siden konflikten startet med en fredelig folkeoppstand mot Bashar al-Assads regime i mars 2011.

(©NTB)