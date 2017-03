USA sender flere soldater til Syria

Styrken er midlertidig, opplyser den amerikanske obersten John Dorrian og legger til at den kommer i tillegg til de 500 amerikanske soldatene som allerede er i Syria og som deltar i den USA-ledede koalisjonsstyrken.

Hvor lenge oppdraget til den midlertidige styrken skal vare, opplyses ikke.

Tidligere på torsdag ble det kjent at USA har sendt et artilleribatteri til Syria i et forsøk på å nedkjempe IS i ekstremistgruppas høyborg i Raqqa. Utplasseringen er en markant opptrapping for amerikanske bakkestyrker i landet.

IS presses nå fra flere kanter i Raqqa. Både fra syriske regjeringsstyrker, tyrkisk-støttede militsgrupper og den amerikanskledede koalisjonsstyrken med kurdiske og arabiske soldater har pågående offensiver mot byen.

(©NTB)