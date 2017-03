USA: IS-leder har flyktet fra Mosul

Det var Baghdadi som erklærte opprettelsen av et kalifat i Mosul etter at den ytterliggående jihadistgruppa tok kontroll over byen sommeren 2014.

Ifølge amerikanske myndigheter reiste han fra Mosul før byen ble omringet av irakiske regjeringsstyrker og allierte militser.

– Han var i Mosul på et eller annet tidspunkt før offensiven. Vi vet han har vært der, sier en ikke navngitt tjenestemann i det amerikanske forsvarsdepartementet på en pressebrifing i Washington torsdag.

– Han dro før vi isolerte Mosul og Tal Afar, sier han videre.

Tal Afar er en by som ligger vest for Mosul.

Amerikanske myndigheter mener at han ikke har noen innflytelser over hvilke taktiske vurderinger de gjenværende IS-krigere gjør under slaget.

De mener at IS har forstått at de uvegerlig kommer til å miste både Mosul og gruppens høyborg i Syria, Raqqa, og at de nå planlegger strategien videre.

– Jeg tror ikke de har gitt opp håpet om et kalifat ennå, sier tjenestemannen, som tror at IS satser på å beholde områder øst i Syria og vest i Irak, sier tjenestemannen, som framholder at det kommende slaget om Raqqa neppe blir den siste kampen med IS.

Det antas at om lag 15.000 IS-krigere er igjen i Irak og Syria, deriblant rundt 2.500 i Mosul og nabobyen Tal Afar. I Raqqa regner amerikanerne med at det er 4.000 jihadister igjen.

(©NTB)