Tyskland advarer mot å hacke valget

– Tyskland kommer til å forsvare seg mot forsøk på å forstyrre kommunikasjonen på en slik måte at de forsøker å påvirke folks mening, sa Gabriel torsdag på en pressekonferanse i Moskva sammen med sin russiske motpart Sergej Lavrov.

Gabriel viste til tidligere anklager om at USA har spionert på tyske politikere.

Gabriel nevnte ikke Russland spesifikt i sin advarsel, men uttalelsen kom etter at amerikansk etterretning har sagt at Russland blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget. I Europa er det frykt for at Russland i år kan komme til å forsøke å påvirke valgresultatene i Tyskland, Frankrike og Nederland.

Parlamentsvalget i Tyskland i september må forbli "upåvirket" av slike forsøk, sa Gabriel.

På samme pressekonferanse torsdag kommenterte Lavrov WikiLeaks-dokumentene som ble lagt fram tirsdag og som angivelig skal komme fra CIA. Lavrov fortalte at han ikke tar med seg smartmobilen til møter der det står "sensitive saker" på dagsorden, for å unngå å bli hacket.

– Jeg forsøker å ikke ta med meg noen mobiler til slike samtaler. Så langt har jeg i hvert fall ikke havnet i noen ubehagelige situasjoner, sa Lavrov, som spøkefullt la til at CIA, i tillegg til å hacke mobiltelefoner, også har evnen til å bryte seg inn i kjøleskap.

(©NTB)