To personer skutt og drept i Stockholm

Politiet i den svenske hovedstaden fikk melding klokka 22.06 om at to personer var funnet med skuddskader i en parkert bil nær en grunnskole i Kista. Ifølge Aftonbladet ble det hørt fire skudd. De to mennene ble ført til sykehuset Karolinska, men klokka 4.15 opplyser politiet at mennene døde av skadene.

Mennene ble funnet av en mann som lastet varer inn i bilen sin. En innringer tipset om at en bil forlot åstedet i høy fart, og politiet er på jakt etter en sølvfarget bil.

Kilder sier til Aftonbladet at de to mennene var skutt i hodet. Ifølge en politikilde var en av dem truffet av flere skudd fra kort hold.

Det er innledet drapsetterforskning. Politiet er tilbakeholdne med detaljer inntil de har snakket med mulige vitner. I løpet av natten har politiet gått fra dør til dør i boligområdet ved skolen der drapene ble begått.

(©NTB)