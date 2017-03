To personer skutt i Stockholm

Politiet i den svenske hovedstaden fikk melding klokka 22.06 om at to personer var funnet med skuddskader nær en grunnskole i Kista. En innringer har tipset om at en bil forlot åstedet i høy fart. Politiet bekrefter at begge ofrene er menn og at de befant seg i en bil da de ble skutt.

– Jeg er ingen lege, men det jeg kan si er at de er svært alvorlig skadd, sier pressetalsperson Carina Skagerlind ved stockholmspolitiet.

Kilder sier til Aftonbladet at de to mennene var skutt i hodet. Ifølge en politikilde var en av dem truffet av flere skudd fra kort hold.

Det er innledet etterforskning av drapsforsøk. Et stort område er sperret av, og teknikere skal undersøke stedet. Politiet er tilbakeholdne med detaljer inntil de har snakket med mulige vitner.

Ifølge SVTs reporter på stedet er det mye politi der, og politihelikoptre sirkulerer over åstedet.

