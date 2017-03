Svenske tiltalt etter hatinnlegg på Gardells Facebook-side

Den kjente svenske komikeren, forfatteren og samfunnsdebattanten har selv aldri anmeldt noen for trakassering, men han mener det er bra at samfunnet setter grenser.

– Det er bra at samfunnet setter grenser for hvordan vi behandler hverandre og at det finnes en rettsorden. Vi må få ordnet opp i det irrasjonelle hatet i sosiale medier. Folk lider, sier Gardell til Aftonbladet.

Det er en privatperson som anmeldte mannen etter at han skrev flere svært nedsettende kommentarer om muslimer på Gardells Facebook-side, og han fortsatte selv om det kom flere motinnlegg.

Den tiltalte har erkjent hatinnlegget og sier han angrer.

– Jeg skulle ønske jeg kunne be om unnskyldning. Det er ikke noe jeg normalt pleier å skrive, jeg kan ha hatt det litt vanskelig, sier han.

(©NTB)