Shell selger seg ut av tjæresandprosjekter i Canada

Miljøorganisasjonen Greenpeace hyller avgjørelsen.

– Dette er fantastiske nyheter og på høy tid. Tjæresand er den skitneste formen for oljeutvinning, og det er merkelig at de store selskapene ikke har gjort dette for lenge siden, sier Greenpeace' klima- og energirådgiver Martin Norman i en pressemelding.

Han mener oljeselskapene har kastet bort store summer på engasjementet i tjæresand, og at de tidligere burde forstått at de bør satse på fornybar energi.

Statoil solgte seg ut av sine oljesandprosjekter i canadiske Alberta på tampen av fjoråret.

Ifølge Shells toppsjef Ben van Beurden er salget et viktig skritt for å omforme selskapets portefølje i tråd med dets langsiktige strategi.

Det er også en tilpasning til en periode med lavere oljepris.

Salget skal gjøres i to omganger, og det vil gi det britisk-nederlandske selskapet 7,25 milliarder dollar (62 milliarder kroner).

Shell sitter igjen med en eierandel på 10 prosent i Athabasca-prosjektet, mens det selger seg helt ut av Peace River. Kjøperen er Canadian Natural Resources Ltd.

Utvinning av tjæresand, eller oljesand, er svært ressurskrevende, og lønnsomheten er derfor lav i perioder med lave oljepriser.

(©NTB)