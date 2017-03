Senatskomité godkjenner Friedman som ambassadør i Israel

De tolv republikanerne i komiteen stemte for å utnevne Friedman til ambassadør, mens de ni demokratene stemte imot. Et samlet senat skal nå stemme over utnevnelsen, men det er uklart når dette vil skje.

Trumps valg av den ortodokse jøden og sionisten Friedmann til Israel-ambassadør er møtt med sterk kritikk fra flerre hold.

Friedman har ikke lagt skjul på at han er kritisk til opprettelse av en palestinsk stat og han har også tatt til orde for å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

Han har også gitt betydelige pengegaver til den ulovlige israelske bosetningen Beit El på den okkuperte Vestbredden.

Fem tidligere amerikanske Israel-ambassadører, som både tjenestegjorde under demokratiske og republikanske presidenter, betegnet i forrige måned Friedman som uegnet som ambassadør.

(©NTB)