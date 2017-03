Oljeprisen fortsetter å falle

Nordsjøolje ble torsdag formiddag omsatt for 52,09 dollar fatet. Det er den laveste prisen siden slutten inngangen til desember i fjor.

Amerikansk lettolje har også falt til 49,52 dollar, og dette er første gang siden desember i fjor at den amerikanske oljen omsettes for under 50 dollar, ifølge E24.

Oljeprisene falt kraftig etter at USAs energidepartement onsdag meldte om en markant økning i oljelagrene, og torsdag formiddag falt prisene ytterligere.

