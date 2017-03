Merkel tolererer ikke Tyrkias nazi-uttalelser

Merkel omtaler de tyrkiske uttalelsene som triste og "så utrolig malplassert at det nesten ikke kan kommenteres".

Dette er Merkels til nå kraftigste reaksjon på president Recep Tayyip Erdogans uttalelse søndag om at Tyskland driver med nazimetoder ved å hindre tyrkiske politikere fra å delta på politiske møter i Tyskland.

– Vi tillater ikke å bagatellisere nazismens ofre. Disse sammenligningene med nazismen må stanses, sa Merkel i en tale til den tyske nasjonalforsamlingen torsdag.

– Selv om alt ser vanskelig ut akkurat nå, og selv hvor uakseptable noen ting er, kan det ikke være i vår sikkerhets- og geopolitiske interesse at Tyrkia, som tross alt er en NATO-partner, distanserer seg enda mer fra oss, sa Merkel.

Hun sa også at forholdet skal forbli nært, til tross for nåværende "dype og alvorlige meningsforskjeller". Merkel tok til orde for "å arbeide for tysk-tyrkiske forbindelser, på grunnlag av våre verdier".

Samme dag uttalte Tyrkias statsminister Binali Yildirim at Tyskland har valgt side i forkant av den kommende folkeavstemningen i Tyrkia, og at det er "en alvorlig feil". Tysklands påstand om at landet ikke blander seg inn i andres lands politikk, overbeviser ikke, la han til.

Det bor rundt 1,4 millioner tyrkere i Tyskland med stemmerett til den kommende folkeavstemningen i Tyrkia. Der ber Erdogan om å få mer makt gjennom en grunnlovsendring.

(©NTB)