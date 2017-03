Malaysiske FN-ansatte får forlate Nord-Korea

FNs matvareprogram (WFP) bekrefter torsdag at to malaysiske statsborgere ankom Beijing samme dag.

Det var tirsdag at striden mellom Malaysia og Nord-Korea, som i årevis har hatt sterke forbindelser, tilspisset seg kraftig da landene forbød hverandres statsborgere å reise ut.

Bakteppet er attentatet i Kuala Lumpur mot halvbroren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Malaysia har anklaget Nord-Korea for å holde malaysiere som gisler i det lukkede landet, men har gjort det klart at de ønsker å forhandle for å få hentet hjem sine borgere.

Utenriksdepartementet i Kuala Lumpur har tidligere opplyst at tre malaysiske ambassadeansatte, seks familiemedlemmer og to WFP-ansatte befant seg i Nord-Korea.

Malaysisk politi har slått fast at Kim ble drept 13. februar med nervegiften VX på flyplassen i Kuala Lumpur. Drapsetterforskningen har utløst en isfront mellom landene, som siden har utvist hverandres ambassadører. Nord-Korea har krevd å få liket av Kim utlevert og har rettet kraftig kritikk mot den malaysiske drapsetterforskningen.

En rekke nordkoreanere er ettersøkt for attentatet mot lederens halvbror, som levde i eksil i Kina i flere år fram til han ble drept.

