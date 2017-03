Måling: Macron kan slå Le Pen i begge omganger

Det framgår av en fersk måling fra Harris Interactive. Ved en tilsvarende undersøkelse for to uker siden lå Le Pen an til å vinne første runde, men den siste undersøkelsen tyder på at Emmanuel Macron nå ligger foran, ifølge Reuters. Harris Interactive opplyser torsdag at 26 prosent nå svarer at de vil stemmer på Macron i første runde 23. april, mens 25 prosent svarer Le Pen.

Resultatet er for Le Pens del likt med forrige undersøkelse fra to uker siden, mens Macron får økt sin tilslutning med 6 prosentpoeng. Siden forrige gang har Macron avslørt flere politiske standpunkter og fått støtte fra sentrumsveteranen François Bayrou.

Enda tydeligere blir Macrons framgang når folk svarer hva de vil stemme i den andre valgomgangen 7. mai. Der møtes de to kandidatene med flest stemmer fra første runde, og det er ventet at dette blir en duell mellom Macron og Le Pen.

Mens 65 prosent nå svarer Macron, vil bare 35 prosent stemme for Le Pen. Det er en framgang på 5 prosentpoeng for Macron og tilsvarende tilbakegang for Le Pen.

Undersøkelsen er gjennomført blant 4.932 personer.

(©NTB)