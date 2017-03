Landesorg etter 22 tenåringsdødsfall i Guatemala

Sparket

Myndighetene opplyser at barnehjemsdirektøren er oppsagt. Før tragedien hadde myndighetene anmodet om at alle ungdomskriminelle skulle skilles ut og sendes til andre institusjoner, men det ble ikke fulgt opp.

Beboerne inkluderer tidligere ofre for overgrep, mens andre har levd som hjemløse på gata, har foreldre som ikke er i stand til å ta vare på dem eller har sonet ferdig dommer i ungdomsfengsler.

Opprøret begynte med en masserømming tirsdag. Ifølge Guatemalas menneskerettighetsombud, Jorge de Leon, ble 102 av barna og ungdommene funnet og brakt tilbake av politiet noen timer før brannen, mens andre fortsatt er på rømmen.

Skadde

Etter brannen ble rundt 40 barn brakt til sykehus med annengrads- eller tredjegrads forbrenning, mange med livskritiske skader. I løpet av kvelden steg dødstallet til 22.

Justisminister Annabella Morfin opplyser at barn med beskyttelsesbehov ikke bør plasseres sammen med kriminelle barn, og har bedt om en etterforskning for å finne de ansvarlige for situasjonen.

Ifølge menneskerettighetsombud de Leon har barna klaget på overgrep fra eldre barn og ungdommer.

(©NTB)