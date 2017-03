Koalisjonen anklages for nytt luftangrep mot sivile i Syria

– Luftangrepene rammet landsbyen Al-Matab etter midnatt og ble sannsynligvis utført av koalisjonen, sier Rami Abdulrahman, direktør i Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Den IS-kontrollerte landsbyen ligger nord i Syria, rundt 55 kilometer nordvest for ekstremistgruppas hovedsete Raqqa. Den USA-ledede militæralliansen mot IS støtter en offensiv mot byen, som har vært kontrollert av IS siden 2014.

Offensiven ledes av opprørsalliansen SDF, som domineres av den syriske kurdermilitsen YPG.

