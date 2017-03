Jordan og Tyrkia kritiske til at Israel vil forby bønnerop fra moskeer

Nasjonalforsamlingen i Israel vedtok onsdag to kontroversielle lovforslag. Det ene går inn for et totalforbud mot bønnerop over høyttaler fra moskeer. Det andre forslaget forbyr bønnerop i tettbebygde områder mellom klokka 23 om kvelden og 7 om morgenen.

Hvilket av de to forslagene som eventuelt bli endelig vedtatt, er foreløpig uklart. Lovene må gjennom tre avstemninger i Knesset før de kan tre i kraft, og onsdagens avstemning var den første.

Vedtaket i Knesset vekker likevel sterke reaksjoner, blant annet fra Jordan som hevder en slik lov vil være et brudd på fredsavtalen landet inngikk med Israel i 1994.

Fredsavtalen inneholder en klar klausul om at Israel må respektere Jordans rolle i å ta vare på islams hellige steder i Jerusalem, sier en talsmann for myndighetene i Amman, Mohammed Momani.

– Denne loven er et brudd på denne juridiske forpliktelsen i fredsavtalen. Den er også diskriminerende, sier han. Også i Tyrkia er reaksjonene sterke.

– Bønn, som er tegn og symbol på vår eksistens og vår trosfrihet, kan ikke tas bort, sier landets øverste religiøse autoritet, Mehmet Gormez, som kaller loven "uakseptabel".

